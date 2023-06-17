أكواد ورموز.. خطوات حل أعطال عداد الكهرباء "أبو كارت"

كتب- محمد صلاح:

قدمت شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات عددًا من الإرشادات تفيد مستخدمي الكهرباء من أصحاب العدادات مسبوقة الدفع بأنواعها "كودي- ذكي" بعد توسع شركات التوزيع في تركيبها على مستوى الأفرع والشركات التابعة لها؛ خصوصًا الرموز التي تظهر بشاشة عداد الكهرباء ويصعب على المستخدمين فهمها أو التعامل معها والتي تختص بالأعطال، ويجب على المشترك إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها لإصلاح العطل.



يأتي ذلك تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك؛ حيث يزداد استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة؛ الأمر الذي يؤدي إلى تردد المواطنين على مراكز خدمة العملاء، لشحن كروت العدادات، إلا أن البعض يتعرض إلى مشكلات طارئة في العدادات.



وحددت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير "بدر" بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جميع المعلومات التي يجب معرفتها للتعامل الفوري مع عداد الكهرباء في حالة حدوث عطل فني، لافتةً إلى أنه قد يظهر بشاشة العداد في بعض الأحيان كلمات غريبة أو رموز قد لا يفهمها المشترك، ولا يعرف كيفية التصرف حال ظهورها على شاشة عداد الكهرباء مسبق الدفع؛ وهي كالآتي:



- الأكواد التي تظهر على الشاشة وكيفية الحل:

-كود (Err-1)

هذا الكود يرمز إلى أن كارت العداد الذي قُمت بإدخاله تالف أو لا يمكن قراءته.

- الحل: يجب الذهاب إلى شركة التوزيع التابع لها لاستخراج بدل تالف.

-كود (Err-0204)

يدل على امتلاء ذاكرة العداد الذكي، ولا يستطيع استقبال أي بيانات جديدة من الكارت.

-الحل: يجب في تلك الحالة التواصل مع الشركة؛ لكي تقوم بإعادة تصفير أو تشغيل الكارت من جديد.

-كود: (Err- 1091)

يدل على وجود مشكلة بتغيير وقت العداد؛ لأن كارت الإطلاق انتهت فترة صلاحيته.

-الحل: يجب الذهاب إلى شركة توزيع الكهرباء، حتى تتمكن من استخراج بدل تالف للكارت، أو ضبط الوقت من قبل الموظف المختص.

-كود (Err-0201)

يرمز إلى وقوع خطأ في البيانات الخاصة بتاريخ العداد.

- الحل: يجب تقديم طلب لإعادة برمجة العداد وإدخال الكود بشكل صحيح.

- كود (Err-0500)

قمت بإخراج كارت العداد قبل قراءته بصورة كاملة.

- الحل: يجب إعادة الكارت إلى المكان المخصص والانتظار حتى قراءة البيانات بشكل صحيح.



- كود (Err-0200)

العملية التي تمت على الكارت غير صحيحة.

- الحل: الرجوع إلى آخر عملية وإعادة تنفيذها مرة أخرى على الكارت.