عالم آثار ردًا على نهى العمروسي: ابحثي عن التريند في التمثيل وليس في الأهرامات



كتب- محمد شاكر:

طالب الدكتور محمد عبدالمقصود أمين المجلس الأعلى للآثار الأسبق، الفنانة نهى العمروسي، بأن تتثقف وتتعلم قبل أن تتحدث في علوم الآثار المصرية القديمة.

وقال "عبدالمقصود" لمصراوي: "هذه الممثلة تبحث عن التريند، وبالتالي لا يجب أن نرد عليها بشكل علمي خاصة أنها غير متخصصة، وأقول لها خليكي في شغلك.

وأضاف: أنصحها بأن تقرأ وتتثقف، وبعد ذلك تتحدث، لأن البحث عن التريند لا يجب أن يكون في مجال الآثار المصرية القديمة، وعليها أن تبحث عن التريند في مجال عملها في التمثيل والإخراج.

وآثارت الفنانة نهى العمروسي، الجدل بعد حديثها عن القدماء المصريين، حيث قالت إنهم ليسوا بناة الأهرامات، وأن الأهرامات ليست مقابر لملوك مصر في العصر الفرعوني.

ونشرت نهى العمروسي عدة منشورات عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" قالت فيها: "بناة الأهرامات مش المصريين القدماء، أنا عارفة أنتو هتجزوا على سنانكم مني بس مش مهم".

وأضافت: "إن بناة الأهرامات مش بشر أصلًا، مش من الجنس البشري، وتماثيلهم العملاقة دا طولهم الأصلي مش تضخيم ليهم".

وأوضحت في آخر بوست لها قائلة: “انا مش هجادل حد، أنا بفجر الحقيقة في زمن كاره للحق، لناس خدت على التغييب وبيعشقوا الكدابين وبيصنعوا أبطال من ورق، ناس أدمنت الخديعة وبياخدوا أي معلومة متوارثة كإنها يقين لأن كدا أريح بكتير من الثقافة والمعرفة والتعب، اشتموني على أد ما تقدروا وائلشوا كمان وكمان وجهلوني واتهموني بإن هدفي الترند لإن دا بيعكس اللي جواكم ودا وعيكم”.