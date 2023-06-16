السيسى: إطلاق اسم طه حسين على أحد الكبارى تقديرًا لرموز مصر
كتب- أحمد عبدالمنعم:
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كوبري طه حسين، واستمع إلى شرح مفصل حول عملية الإنشاء والتجريب، متسائلًا إيه اللى ممكن نعمله هنا وماعملنهوش؟.
وأكد المهندس المسئول عن المشروع: "كل اللي درسناه بالكامل عرضناه وتم التصديق عليه وتم عمل اللازم بدءًا من محور الحضارات وكوبري طه حسين".
وأكد السيسي سهولة الحركة من خلال كوبري طه حسين في القاهرة وبين المحافظات، مؤكدًا تقدير الدولة للراحل طه حسين وإطلاق اسمه على الكوبري لوجود مقبرته بالقرب من الكوبري.
وشدد الرئيس على وجود دراسة مستمرة للكوبري من خلال شركة المقاولين العرب، قائلًا: "إحنا بنغير حياة الناس في مصر".
ووجه السيسي، حديثه للعاملين في مشروع كوبري الدكتور طه حسين، قائلًا: "اللي بتعملوه ربنا يكرمكم عليه ويديكم الصحة".
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