ضبط أقراص وحلوى بالمخدرات مع راكبين بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبًا أجنبيًا من أصل مصري يخفي كمية من الشرائط الدوائية لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات فور وصوله من السعودية، وآخر أجنبي من أصل عربي بحوزته كمية من أكياس الحلوى والسجائر الإلكترونية بداخلهم مخدرات متنوعة فور وصوله من إنجلترا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما وإحالتهما إلى النيابة.

وقالت مصادر بالمطار: إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة السعودية القادمة من جدة، استوقفت شيرين كمال الدين مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد جمال الدين مأمور الجمرك وطاهر خفاجي مدير الإدارة، تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

كلف أحمد فوزي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ هشام العزب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، مما أسفر عن وجود كمية علب الأدوية مخبأة بين طيات الملابس، بلغ عدد المضبوطات ٢٧ شريطاً لعقار الترامادول وعقار البريجابالين المدرجين بجداول المخدرات بإجمالي ١٣١ قرص.

والمحاولة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة البريطانية القادمة من لندن، استوقف خالد حسام الدين مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من إكرامي أشرف مأمور الجمرك ومحمود شحاته رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، وكلف ياسر إبراهيم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول مصطفي صادق مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، مما أسفر عن ضبط ٢٩ كيس حلوى مخلوطة بمخدر الماريجوانا، و٢ سيجارة إلكترونية بهم زيت cbd المخدر بإجمالي ٣١ عبوة.

أمر أيمن شملول مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٨ ضد الراكب الأول، كما أمر صبحي ربيع مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٩ ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض على كل من أحمد سعد عبدالمطلب مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم ٢ والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكبين للنيابة.