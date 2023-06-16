عيد الأضحى 2023.. موعد إعلان هلال ذى الحجة ووقفة عرفات
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
كشفت دار الإفتاء المصرية، موعد الإعلان عن غرة شهر ذي الحجة ووقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها على "فيسبوك":"إعلان موعد بداية شهر ذي الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد ٢٩ ذي القعدة الموافق ١٨-٦-٢٠٢٣ بعد صلاة المغرب".
كان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للفلك، أعلم أن هلال شهر ذو الحجة يولد يوم الأحد 29 ذي القعدة، 18 يونيو 2023.
وأوضح في بيان له، أن غرة ذي الحجة فلكيا يوم الاثنين 19 يونيو، على أن تكون وقفة عرفات فلكيا يوم الثلاثاء 27 يونيو، والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
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