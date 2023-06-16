توفر 3500 وظيفة.. أبرز المعلومات عن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض

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كتب- إسلام لطفي:

نشرت قناة إكسترا نيوز، اليوم، بعض المعلومات عن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

وتمثلت المعلومات فيما يلي:

1. تسهم في وضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي الحديث.

2. مشروع اقتصادي عملاق يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية.

3. تعمل بها أياد عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95%.

4. توفر 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.

5. قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويًّا.

6. قادرة على استقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في الوقت ذاته.

7. استقبلت المحطة 35 سفينة منذ بدء التشغيل التجريبي في فبراير الماضي من 5 خطوط ملاحية عالمية.

8. تحتوي على بوابات للدخول والخروج تعمل بنظام كاميرات التعرف على الأحراف OCR.

9. أطول أرصفة المحطة تقدر بـ2450 مترًا طوليًّا مما يؤهلها لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة.

10. يتم تداول 3 أنواع من البضائع بمناطق التداول بالمحطة وهي الحاويات والبضائع العامة والسيارات.

11. تحتوي على مناطق خاصة لتدريب العاملين وفقًا لأعلى المعايير.