اسجد واقترب.. "جمال شعبان" يكشف مفاجآت عن قلب الإنسان (فيديو)

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب، مفاجآت عديدة عن القلب وأهمية السجود لله، وعن الحالة النفسية للمريض النفسي وأهمية الطبيب أو المعالج النفسي، مؤكدا أن هناك حالات كثيرة تحتاج لهذا التخصص.

وقال شعبان في ندوة طبية: يوجد كثير من الناس لا تستوعب مرض القلب، وعمر المرض ما بيقصر العمر، وهناك حالات مريضة جدا وتعيش بالمرض سنوات طويلة، لكن وجود الطبيب النفسي مهم جدا للخروج من هذا المرض.

وأشار إلى أن الضغط العصبي والوجع العصبي، ينتج عن الزعل وكسرة القلب، وهما حقيقة عضوية وليست نفسية، موضحا أنه ليس هناك مناعة روحية تكسر القلب، والمناعة الروحية والنفسية مثل المناعة الربانية ويجب أن يكون هناك مشي والتعرض للشمس وتناول وجبة الإفطار وعدم إهمالها، ويجب التعود على وجبة الإفطار كاملة لأن إهمالها خطر على صحة الإنسان، والاهتمام بها مهم جدا لصحة الإنسان، وهي أهم ما يمكن.

وأوضح "شعبان" أن المناعة الجسدية "منهج حياة" أفضل من المناعة الروحية النفسية، منوها بأن الخروج من الزعل هو الاستعانة بالصبر والصلاة وحاول تخرج من الزعل والبحث عن إيجابياته من خلال عمل شئ يفيد النفس والأسرة وعدم تذكر المشكلات السلبية وتقطيع القلب، وتحويل الأمر السلبي إلى أمر إيجابي.

وأشار جمال شعبان، إلى أن القلب لا يتوقف ويعمل طوال الوقت ونحن لا نشعر به، والله وضع القلب في القفص الصدري بحيث لا يتم سماع أصواته القوية، وشرايين الأذن ملفوفة كثيرة حتى تكون كاتمة للصوت، والوحيد الذي يسمع صوت القلب هو "الجنين" لأن شريانه مستقيمة وصوته القلب ينتقل لأذنه.

وقال أستاذ القلب، إن سماع دقات ضربات القلب، يتم عند وضع الخد الأيمن على الوسادة، حيث ينبض القلب الطبيعي من 60 لـ100 ضربة في الدقيقة ولو أصبح أقل أو أكثر يصبح هناك خطورة

وتابع: هل القلب فيه كهرباء نعم فيه كهرباء، بس مش معناه إن لوحطيت إيدي على قلبي أتكهرب، لكن هناك شحنات كهرومغناطيسية من الأجهزة الحديثة تعمل شحنات كهربائية من الشاشات والموبايل واللمبات الحديثة والميكرويف والثلاجات وكل هذه الأجهزة تعمل شحنات كهرومغناطيسية للقلب.

وأكد على أهمية السجود لله رب العالمين "اسجد واقترب" ليفرغ القلب نوع من الشحنات السلبية، مشيرا إلى أن علماء الخارج شددوا على أهمية أن تمشي حافيا لبعض الوقت وإعادة لمس الأرض لتفريغ الشحنات الزائدة من الجسم والقلب.

وأكمل "شعبان": كهرباء القلب غير محسوسة وتسير من 60 لـ 100 ضربة في الدقيقة، ولو بقت بطيئة يتم الإغماء، موضحا أن القلب عبارة عن 3 ملايين خلية يدق 3000 مليون دقة من الأسبوع الثاني وحتى مغادرة الإنسان الحياة.