رئيس شباب المصريين بالخارج يطالب بالاستعانة بالنماذج الناجحة لبناء الجمهورية الجديدة

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، بالاستعانة بالنماذج الملهمة من شبابنا بالخارج الذين حققوا نجاحات كبيرة في العديد من المجالات وأصبحوا رموزا تفتخر بهم الدول المقيمين بها وهو ما يستدعي استقطابهم للمشاركة الفاعلة فى بناء الجمهورية الجديدة والمساهمة فى دفع عملية الاسثمار والتطوير والتنمية.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال ضمن موضوعات لجنة الشباب بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني.

وتابع :"بصفتي رئيس اتحاد شباب المصريين فى الخارج أود أن أشير بكل التقدير إلى أبناء مصر فى الخارج وخاصة الشباب المصرى الذى استطاع أن يأخذ مكانا متميزا فى دول الإقامة التى يعيش فيها فلدينا نماذج ملهمة بصدق استطاعت النجاح فى العديد من المجالات وأصبحوا رموز تفتخر بهم تلك الدول فمن باب أولى استقطابهم للمشاركة الفاعلة فى بناء الجمهورية الجديده والمساهمة فى دفع عملية الاسثمار والتطوير والتنمية وإننى من خلال لقاءاتى العديدة بهم وعبر رئاستى اليوم لاتحاد شباب المصريين فى الخارج أؤكد جاهزيتهم لذلك وسعادتهم وسعيهم لتحقيق تلك الأهداف.

وأضاف أن المصريين بالخارج ما زالت مصر لديهم الوطن والملاذ ويجب أن تتغير أطر التواصل معهم وزيادتها وتحفيزهم للمشاركة وتسهيل كل الإجراءات ودفعها لخلق أجواء قادرة على تحقيق كل ما يتطلب من أجل تحقيق تلك الرؤيا.

وأكد أن شباب المصريين فى الخارج مصدر ملهم في مجال ريادة الأعمال كونه مطلعا على تجارب الدول التي يقيم فيها ومن الممكن الاستفادة منه في نقل خبرات تلك الدول في مجال ريادة الأعمال إلى الداخل.

وتناقش جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعي.

كما تناقش اليوم أيضا ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.