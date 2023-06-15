الصرف الصحي: أنشطة توعوية متنوعة مع قرب عيد الأضحى

كتب-محمد عبدالناصر:

نفذ فريق التوعية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، سلسلة من الأنشطة التوعوية للحث على ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وذلك مع قرب عيد الأضحى المبارك.

وأشار المهندس عادل حسن رئيس الشركة، إلى تنفيذ عدة أنشطة بكنيسة مارجرجس بحلوان، شملت ندوة توعوية وألعاب تفاعلية ومسرح عرائس وتوزيع بروشورات للحث على أهمية المياه وضرورة التخلص الآمن من مخلفات الأضاحى.

وأوضح، أنه في ضوء التعاون بين الشركة وجمعية مصر الإرادة، تم تنفيذ ندوة توعية للسيدات عن أهمية التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي وأهمية اتباع السلوكيات الصحيحة في التعامل مع شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلي عمل ورشة لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة لصيانة وإصلاح السباكة التالفة.

وتابع رئيس الصرف الصحي بالقاهرة، أنه في إطار تعزيز ورفع وعي العاملين بالشركة، تم تنفيذ سلسلة من الندوات بمراكز التدريب، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقاهرة، تم خلالها التعرف على كيفية إختيار لحوم الأضاحى وكيفية إختيار الأضحية المستوفاة للشروط والذبح الآمن من خلال المجازر، تزامناً مع قرب عيد الأضحى المبارك.