فجر الجمعة.. القمر يقترن بالثريا في سماء الوطن العربي

كتب يوسف عفيفي:

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن سماء الوطن العربي، تشهد قبل شروق الشمس صبيحة الجمعة 16 يونيو 2023 اقتران هلال القمر المتناقص بعنقود نجوم الثريا بالأفق الشرقي.

وأوضحت الجمعية في منشور عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، أن عنقود الثريا والذي يسمى أيضاً الشقيقات السبع، لن يكون مشاهداً بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء ولكن يمكن رؤيته بسهولة عند توجيه المنظار نحو القمر حيث سيظهر العنقود في مجال الرؤية أو من خلال أو التصوير الرقمي.

وأضافت أن هذا العنقود النجمي يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر، وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن عنقود الثريا مرتبط بفصل الشتاء برغم ذلك سيظل يرصد في سماء المساء حتى أبريل المقبل.

وتابعت الجمعية: وبحسب القياسات الحديثة فإن نجوم الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون سنة مضت بالمقارنة مع 4 مليارات سنة ونصف لعمر الشمس، ونجوم هذا العنقود مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية بينها وتندفع سويا عبر الفضاء والعديد من نجوم الثريا يسطع مئات المرات أكثر من الشمس.

ملاحظة: عنقود الثريا لن يكون واضحا للعين المجردة من داخل المدن بالشكل الذي في الصورة ولكن تم إبرازه هنا لتوضيح موقعه بالنسبة للقمر فقط.