حدث في 8 ساعات| افتتاح محطة تحيا مصر بالإسكندرية.. ومواعيد اختبارات المتقدمين لوظائف "البيئة"

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تأكيد الرئيس السيسي، على أن تحويل الدولة إلى حال أفضل يتطلب جهدًا كبيرًا وضخ أموال كثيرة، وإعلان وزارة البيئة مواعيد اختبارات المتقدمين لوظيفة الباحث والمراقب البيئي، وسفر 5700 حاج إلى الأراضي المقدسة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

"الدولة ليست أكل وشرب فقط".. ماذا قال السيسي بافتتاح محطة "تحيا مصر"؟

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن تحويل الدولة إلى حال أفضل يتطلب جهدًا كبيرًا وضخ أموال كثيرة.

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رئيس الوزراء يغادر القاهرة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القاهرة ظهر اليوم، لترؤس وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الزيارة التي يقوم بها وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية – الأوكرانية.

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مصر للطيران: إقلاع 19 رحلة جوية لنقل 5700 حاج على مدار اليوم

تقلع 19 رحلة جوية على مدار 24 ساعة لنقل 5700 حاج من حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التضامن ووزارة السياحة والآثار وحجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والقليوبية ومرسى مطروح وتضامن القاهرة وجنوب سيناء وبورسعيد والإسكندرية والفيوم والسويس ومرسى مطروح والشرقية والترانزيت وحجاج دولة فلسطين وحج أفراد وأجانب وتأشيرات العمل.

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البيئة تعلن مواعيد اختبارات المتقدمين لوظيفة الباحث والمراقب البيئي

أعلن جهاز شئون البيئة عن مواعيد اختبارات المتقدمين لوظائف باحث ومراقب بيئي، وذلك بحسب نتائج نص الإعلان رقم 1 لسنة 2022 الصادر عن جهاز شئون البيئة، حيث ستبدأ اختبارات المستوفين لشروط الإعلان بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق 21 يونيو من العام الحالي، وذلك بمبنى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بميدان رابعة العدوية - مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

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أسد الإسكندرية المريض.. الزراعة ترد على الصورة المتداولة

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تكون صورة الأسد الهزيل المريض التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التقطت في حديقة حيوان الإسكندرية.

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تجربة طوارئ بمطار القاهرة داخل القطار الآلي

نفذت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي إسحق، تجربة طوارئ تضمنت إخلاء القطار الآلي لوجود حقيبة يتصاعد منها دخان كثيف، وقام بتنفيذ التجربة إدارة الطوارئ والأزمات بقطاع العمليات بالمشاركة والتنسيق مع قطاعات الأمن والهندسي والسلامة والصحة المهنية والعلاقات العامة والمراسم والشرطة والحماية المدنية والجمارك والحجر الصحي والجهات العاملة بالمطار، وذلك في إطار اهتمام وزارة الطيران المدني بالارتقاء بالمستوى التدريبي في مختلف التخصصات ومن بينها مواجهة الأزمات.

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