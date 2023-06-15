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اليوم.. انطلاق أول خط "أتوبيس تجريبي" من أكتوبر الجديدة لميدان رمسيس

02:00 ص الخميس 15 يونيو 2023
اليوم.. انطلاق أول خط "أتوبيس تجريبي" من أكتوبر الجديدة لميدان رمسيس

جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة

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كتب- محمد نصار:

يبدأ جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، اليوم الخميس، تشغيل خط تجريبي من منطقة زهراء أكتوبر الجديدة إلى ميدان رمسيس بالقاهرة.

من جانبه، قال المهندس عبد الرحمن مدبولي، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس أمناء مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، إنه تم الاتفاق على تشغيل خدمة مواصلات أتوبيس العاصمة لخدمة المواطنين، حيث سيتم تشغيل 2 أتوبيس لمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة حتى ميدان رمسيس، بشكل تجريبي لمدة شهر من التاريخ المعلن.

وأوضح "مدبولي" أن خط السير من منطقة زهراء أكتوبر الجديدة حي اللوتس (قطاع ج سابقا) (طريق الواحات - صنية الواحات - عمارات المستقبل - جهاز مدينة أكتوبر الجديدة - الشباب - السادس السوق القديم - ميدان ليلة القدر - ميدان فودافون - ميدان النجدة - ميدان الحصري - المحور المركزي - محور ٢٦ يوليو - كوبرى ١٥ مايو - ممشى أهل مصر - ميدان عبد المنعم رياض - إسعاف - رمسيس).

وأشار إلى أن تعريفة المواصلات، من مدينة أكتوبر الجديدة إلى ميدان الحصري 6 جنيهات وإلى هايبر 10 جنيهات وإلى ميدان رمسيس 12 جنيها والعكس في العودة.

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