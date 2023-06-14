ضبط 1400 عبوة لعلاج العيون ومخدرات مع راكبين بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية كبيرة من مراهم العين مع راكبة آسيوية فور وصولها من دولة روسيا، كما تم ضبط راكب أجنبي بحوزته كمية كبيرة من العبوات بداخلها مخدرات فور وصوله من دولة النمسا، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

استوقف مصطفي بحر مأمور الجمرك إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من الصالة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة المصرية القادمة من موسكو، وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد عبد الحميد مأمور الجمرك وفرج حمدي رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية تكرارية متماثلة داخل الحقائب، وكلف أمير أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ محمد يوسف رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، ما أسفر عن وجود كمية من العبوات الدوائية الخاصة بمرهم للعين، بلغت عددها ١٤٠٠ عبوة.

والمحاولة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة النمساوية القادمة من فيينا، استوقف السيد موسي مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل يوسف منشاوي مأمور الجمرك وأحمد علي الشريف رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل حقائب الراكب، وكلف توني فكري فريد مدير الحركة المشرف على الصالة أحمد مرسي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٨٤ عبوة بلاستيكية بداخلهم مخدر cbd و ٥ قطع حلوي تحتوي على مخدرات.

أمر فتحي شوكت مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٤٥ ضد الراكب الأول، كما أمر احمد علي السيد مدير الإدارة الأولى بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٤٦ ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب الثاني للنيابة لحيازة مواد مخدرة.​