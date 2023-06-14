سلطة الطيران: وقف تذاكر السوتو "SOTO" لهذا السبب

كتب - محمد عبيد

قررت سلطة الطيران المدني، وقف العمل بنظام تذاكر السوتو «SOTO» وهي تذاكر تبدأ وتنتهي خارج مصر، ولا تتضمن خط السير اي نقاط داخل جمهورية مصر العربية.

وقالت سلطة الطيران المدني في خطابها المرسل إلى شركات الطيران ووكلاء السياحة، أنه في وضوء زيادة معدلات مبيعات تذاكر الطيران لخطوط سير تبدأ وتنتهي خارج جمهورية مصر العربية ولا يتضن خط السير نقاط داخل مصر والمعروفة بنظام «SOTO» مما له أثارا سلبية على الاقتصاد المصري.

وأضافت سلطة الطيران المدني في خطابها المرسل إلى شركات الطيران، أنه تقرر إيقاف العمل بنظام السوتو "SOTO" وعدم إصدار أي تذاكر طيران لرحلات تبدأ وتنتهي خارج جمهورية مصر العربية ولا يتضمن خط سير الرحلة اي نقاط في مصر اعتبارًا من 15 يونيو الحالي ولحين إشعار آخر.

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