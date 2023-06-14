السيسي: مبادرة قوائم الانتظار تساهم في علاج الناس وتدريب الأطباء
كتب- أحمد جمعة:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تساهم في علاج الناس وتدريب الأطباء في آن واحد.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس السيسي، بمقر جامعة برج العرب التكنولوجية.
وأضاف الرئيس السيسي أن تدريب الأطباء بالمبادرة يأتي من خلال حجم العمل المتزايد لأن قوائم الانتظار "الحالات بتكون صعبة".
ولفت الرئيس إلى إجراء ما يقرب من 2 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة التي "وفرت للأطباء أنهم يشتغلوا في حالات حرجة في كل التخصصات".
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