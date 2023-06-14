"أنفقنا 20 مليار جنيه".. الرئيس يكشف جهود مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

كتب- محمد عمارة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه جرى إنفاق 20 مليار جنيه من أجل القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع أهالي قرية "الأبعادية" بمحافظة البحيرة، بعد افتتاح عدد من المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف الرئيس: "أنا عايز أقولكم اتعرض علي موضوع قوائم الانتظار وكان ساعتها 12 ألف، وفيه جهات اتبرعت، قوائم الانتظار لغاية دلوقتي على مستوى الدولة المصرية، حد يعرف كام؟ احنا دخلنا على 2 مليون، والرقم اللي تم إنفاقه داخل في الـ20 مليار جنيه".

وتابع: "طب أنا كنت متوقع كده؟ أه، الأزمة اللي عندنا على أد دولة، فيها طلبات في كل شيئ، في الصحة والسكة الحديد والطرق والكهرباء، في أي موضوع، لكن يا ترى بفضل الله، حجم عبورنا لهذه التحديات، معقول ولا مش معقول؟ حاسين بكرم ربنا لينا ولا لأ؟ احنا النهاردة مش متوقفين على 2 مليون".