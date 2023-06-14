السن والمؤهل وصلة القرابة.. تعرف على فرص العمل بالأسواق الحرة

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة، عن حاجتها لشغل وظيفة أخصائي بيع بنظام العمالة الموسمية للعمل بالإدارة العامة لمعارض البيع بالقاهرة بقطاع الأسواق الحرة.

وأوضحت الشركة الشروط التي سوف يتم عليها اختيار العاملين، والتي تشمل:

1- ذكور وإناث والسن لا يزيد عن ثلاثين عاما في تاريخ بداية قبول الطلبات .

2- أن يكون المتقدم من أبناء القاهرة الكبري على أن يكون العنـوان مـدونا ببطاقة الرقم القومي (البطاقة سارية المفعول).

3- مؤهل عال لغات مع إجادة مهارات الحاسب الآلي.

4- ألا يكون للمتقدم صلة قرابة أو مصاهرة بأحد العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها والالتزام بتقديم إقرار كتابي بذلك.

5- الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة 3 سنوات.

6- تقديم ما يفيد الانتهاء من تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث أو من لـم يـؤدي الخدمة العسكرية والوطنية من الذكور.

7۔ قبول العمل بالأسواق الحرة وبنظام النوبات.

يتم تقديم الطلبات على شبكة الانترنت (اضغط هنا) بدون WWw وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٣/٦/١٨ حتی ۲۰۲۳/۷/۱۳ على أن ترفق صورة من الستندات التالية وهي

- المؤهل الدراسي.

- بطاقة (الرقم القومي) سارية.

- الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه.

- شهادة ميلاد مميكنة حديثة.

السيرة الذاتية (cv) .

- صورة من ايصال توريد المصروفات الإدارية .

8 - لن تقبل أي طلبات غير مستوفية الشروط الواردة بعاليه وتقدم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني ، ووسيلة التواصل سوف تكون عن طريق الإيميل الخاص بالمتقدم وعلى المتقدمين المتابعة الدائمة للموقع الإلكتروني ولن يلتفت إلي أي طلبات تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد لتقديم الطلبات .

9- توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع خمسون جنيها (تشمل رسوم التقديم + طابع الشهيد + رسم الدمغة) تودع بحساب الشركة ببنك القاهرة حساب رقم (١٥٠/٤١٢/۱۹۳) لا ترده .

10 - اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها .

11- تسري أحكام القوانين واللوائح المعمول بها بشركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة وتعتبر مكملة ومتممة لهذا الإعلان.