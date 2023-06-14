رئيسة القومي للمرأة تشهد حفل كأس راديو إنرجي للدراما في موسمه السابع

كتبت - نور العمروسي:

شهدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، حفل كأس راديو إنرجي للدراما في موسمه السابع على التوالي للاحتفال بنجوم الفن الفائزين بتصويت الجمهور للأفضل خلال شهر رمضان للأعمال الدرامية 2023.

وعبرت عن بالغ سعادتها لوجود العديد من الأعمال الدرامية التى تناولت قضايا المرأة والأسرة خلال الموسم الرمضاني 2823 مشيرة إلى أن الدراما بصفة عامة تعد قضية أمن قومي تطرح قضايا كبيرة، قائلة:" قطاع كبير من الناس لا يصدق بعض القضايا على الأرض إلا إذا تناولتها الأعمال الدرامية"

ووجهت الدكتورة مايا مرسي كلمة للمخرج محمد سامي بعد حصول مسلسل جعفر العمدة على معظم الجوائز لحفل كأس راديو إنرجي للدراما أكدت فيها :" أسرة المسلسل قدمت عمل متميز خلال هذا الموسم تخطى 63 مليون متابعة ولكن مش لازم البطل يتجوز أربعة يا محمد و لابد وأن تأخذ ذلك فى الإعتبار فى أعمالك القادمة ".

وفي نهاية الحفل كرمت الدكتورة مايا مرسي، الفنانة القديرة منى زكي بطلة مسلسل تحت الوصاية، وأثنت على أدائها كأفضل ممثلة فى موسم دراما رمضان الماضي، قائلة:" المسلسل نجح في تجسيد قانون الوصاية فى شخصيات من لحم ودم وحكينا وفرحنا معاكي وكنا كلنا عايزين نخلي بالنا على ولادك من خلال هذه القضية حتى آخر لحظة".​