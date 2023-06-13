إعلان

BBC

موعد جنازة وعزاء الكاتب الصحفي الراحل عاصم حنفي

11:58 م الثلاثاء 13 يونيو 2023
موعد جنازة وعزاء الكاتب الصحفي الراحل عاصم حنفي

الكاتب الصحفي عاصم حنفي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي

أعلن الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير موقع روزاليوسف، موعد جنازة وتشييع جثمان الكاتب الصحفي عاصم حنفي.

وأوضح أنه يُشيع الجثمان يوم الخميس المقبل، عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ويقام العزاء مساء السبت المقبل بمسجد عمر مكرم.

وتوفي اليوم الثلاثاء، الكاتب الصحفي الكبير عاصم حنفي، الصحفي بمؤسسة روزاليوسف.

وقال أيمن عبدالمجيد، عبر حسابه على فيسبوك: فقدت مؤسسة روزاليوسف جوهرة نادرة من كنزها المخبوء، جوهرة شكلتها معاصرة الحوادث والأحداث، وتجارب السنين.. رحل الكاتب الصحفي القدير عاصم حنفي، أحد أهم رواد الكتابة الساخرة في منذ ستينات القرن الماضي وحتى الآن.

وأضاف: ظل عاصم حنفي يثري العمل المهني، ويرسم البسمة على وجوه قراءه حتى آخر لحظات حياته التي يقوى فيها على الحركة، ظل يكتب مقاله في روزاليوسف، حتى داهمته الوعكة الصحية الأخطر في حياته دون سابق إنذار، لكنه كعادته لم يستسلم بسهولة صارع المرض حتى عادت نفسه المطمئنة إلى ربها راضيه مرضية مساء اليوم الثلاثاء.

سوق مصراوى

وفاة الكاتب الصحفي عاصم حنفي جنازة الصحفي عاصم حنفي مسجد عمر مكرم مسجد مصطفى محمود بالمهندسين

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

التموين تتعاقد على شراء 18 ألف طن زيت مستورد
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market