موعد جنازة وعزاء الكاتب الصحفي الراحل عاصم حنفي

كتب- إسلام لطفي

أعلن الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير موقع روزاليوسف، موعد جنازة وتشييع جثمان الكاتب الصحفي عاصم حنفي.

وأوضح أنه يُشيع الجثمان يوم الخميس المقبل، عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ويقام العزاء مساء السبت المقبل بمسجد عمر مكرم.

وتوفي اليوم الثلاثاء، الكاتب الصحفي الكبير عاصم حنفي، الصحفي بمؤسسة روزاليوسف.

وقال أيمن عبدالمجيد، عبر حسابه على فيسبوك: فقدت مؤسسة روزاليوسف جوهرة نادرة من كنزها المخبوء، جوهرة شكلتها معاصرة الحوادث والأحداث، وتجارب السنين.. رحل الكاتب الصحفي القدير عاصم حنفي، أحد أهم رواد الكتابة الساخرة في منذ ستينات القرن الماضي وحتى الآن.

وأضاف: ظل عاصم حنفي يثري العمل المهني، ويرسم البسمة على وجوه قراءه حتى آخر لحظات حياته التي يقوى فيها على الحركة، ظل يكتب مقاله في روزاليوسف، حتى داهمته الوعكة الصحية الأخطر في حياته دون سابق إنذار، لكنه كعادته لم يستسلم بسهولة صارع المرض حتى عادت نفسه المطمئنة إلى ربها راضيه مرضية مساء اليوم الثلاثاء.