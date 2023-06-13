الخميس.. انتهاء التقديم لحجز أرض مقابر المسلمين والمسيحيين من الإسكان
كتب- محمد عبدالناصر:
ينتهي جهاز العاشر من رمضان، يوم الخميس المقبل الموافق 15 يونيو من إجراءات الحجز والتقديم على 261 قطعة أرض مقابر مسلمين بنظام اللحد بمساحة 40 مترا تقريباً للقطعة، بالإضافة إلى 162 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة (60 مترا للقطعة.
وأكد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أن التقديم للمقيمين بمدن ( العاشر من رمضان – الشروق – العبور ) بنظام مقابل الانتفاع.
وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، إن التخصيص بمقابل الانتفاع على النحو التالي:
يتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة العاشر من رمضان
يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 1/6/2023 : 15/6/2023، بجهاز مدينة العاشر من رمضان في مواعيد العمل الرسمية.
وبالنسبة لشروط الحجز:
-يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً " مواطن مصري الجنسية " وليس شخصاً معنويا " شركة أو مؤسسة "
-من قاطني مدن ( العاشر من رمضان – الشروق – العبور )، وألاَّ يكون قد سبق تخصيص مقبرة " مبنى أو أرض " له أو لأحد أفراد أسرته ( الزوج – الزوجة - الأولاد القصر).
-لا يحق للأسرة الواحدة ( الزوج – الزوجة - الأولاد القصر ) التقدم لحجز أكثر من مقبرة
- يتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.
سوق مصراوى
-
أفضل هواتف ذكية في 2023 من الفئة الاقتصادية "6 آلاف جنيه"تفاصيل
-
أفضل أدوات رسم وتلوين للأطفال بأسعار تبدأ من 20 جنيهاتفاصيل
-
بخصم حتى 35% أفضل باور بانك للسفر ورحلات الصيفتفاصيل
-
أفضل بونيه ونظارة سباحة للأطفال لصيف 2023 تبدأ من 63 جنيهاتفاصيل
-
أفضل حفاضات الأطفال للسباحة تبدأ من 68 جنيهاتفاصيل
-
القميص الكتان موضة صيف 2023 يبدأ من 210 جنيهاتتفاصيل
فيديو قد يعجبك: