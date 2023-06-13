وزير الري: يجب اتخاذ خطوات سريعة لإعداد مسودة الرؤية الإفريقية للمياه 2025

القاهرة - مصراوي:

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أهمية اتخاذ خطوات سريعة لإعداد مسودة رؤية القارة الإفريقية للمياه 2025، والتي ستسهم في دفع عجلة التنمية بالقارة، بما ينعكس على تحسين المستوى المعيشي لمئات الملايين من المواطنين الأفارقة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع الدكتور أوجسطين كابري وزير البيئة والمياه والصرف الصحي ببوركينا فاسو، وممثلي السفارة البوركينية بمصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش استضافة مصر لفعاليات الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة المعني بالمياه (AMCOW) خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو الجاري.

وأكد الدكتور سويلم تميز العلاقات التي تربط مصر وبوركينا فاسو، وتوجه بالدعوة للوزير البوركيني لزيارة المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة للتعرف على إمكانيات المركز المتميزة في مجال التدريب وبناء القدرات، والمشاركة في حفل تدشين المركز الأفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أعرب الوزير البوركيني عن اهتمامه بهذه الزيارة للتعرف على إمكانيات المركز والدورات التدريبية التي يمكن تقديمها للمتدربين من بوركينا فاسو.

وأشار سويلم إلى قيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين (AWARe) والتي تعد نقطة البداية لاتخاذ إجراءات وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع للتكيف في قطاع المياه ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ.. معربا عن أمله في مشاركة كافة الدول الإفريقية في هذه المبادرة المهمة التي تهدف بشكل أساسي في دعم المجتمعات المحلية في التأقلم والتكيف مع تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة السمراء.

من جهته، أعرب الوزير البوركيني عن دعم بلاده لمجهودات مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي (COP27) وما صدر عنه من توصيات ومبادرات.. مؤكدا قوة العلاقة التي تربط البلدين.

كما أعرب عن أمله في التنسيق لوضع استراتيجية للتعاون، وزيادة مساهمة شركات القطاع الخاص المصرية في أعمال التطوير والاستثمار بدولة بوركينا فاسو، وخاصة في مجال الطاقة والبنية التحتية.

يشار إلى أن الاجتماعات الفنية للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) تعقد في ظل رئاسة مصر للمجلس خلال عامي 2023 - 2024، وذلك بمشاركة عدد كبير من وزراء المياه وكبار المسئولين بالدول الأفريقية، حيث من المقرر استعراض برامج وأنشطة "أمكاو" المختلفة، والتي تهدف لتقديم الدعم الفني للدول الإفريقية لرفع كفاءتها في استخدام مواردها المائية.