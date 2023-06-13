"الآثاريين العرب" يشيد بقرار الرئيس بشأن المقابر التاريخية
كتب- محمد شاكر:
وجه الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، الشكر باسم الآثاريين العرب فى مصر وكافة ربوع الوطن العربى، للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على سرعة الاستجابة للنداء الذي وجهه له المجلس للتدخل الفوري لوقف كافة التعديات والإزالات على المواقع التاريخية في جبانتى القاهرة الكبرى والصغرى وغيرها من المواقع التاريخية بمحافظة القاهرة.
وقال الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير المكتب الإعلامي للمجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب، بأن البيان الذي أصدرته مؤسسة الرئاسة، هو تاج على رؤوس الآثاريين يؤكد أننا في وطن حر يقدّر ويحترم الرأي الآخر من أجل الحفاظ على ميراث الأمة، التي أعطت على مدى تاريخها سجلًا حضاريًا مقروءًا وشاخصًا من آثار تناطح الزمن وتفنيه ولا تفنى.
ولفت ريحان في بيان اليوم، إلى أن توجيه الرئيس بمشاركة الخبراء من الآثاريين والمهندسين والمعماريين، هو دليل على صحة المسيرة التي تبنتها مصر كمشروع قومي للجمهورية الجديدة
جاء هذا فى ضوء توجيه الرئيس بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023.
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