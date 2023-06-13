رئيس "الإسكندرية للكهرباء" يتفقد تأمين التغذية للجامعة التكنولوجية والمدينة الإنتاجية
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كتب - محمد صلاح:
قام المهندس إيهاب الفقي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، بتفقد أعمال تأمين التغذية الكهربائية للجامعة التكنولوجية والمدينة الإنتاجية ببرج العرب الجديدة.
وقام رئيس الشركة خلال الجولة بالإشراف على تجهيزات تأمين التغذية بمعرفة فرق صيانة الموزعات والشبكات والاختبارات والطوارئ، حيث وجه بالدفع بـ 28 ماكينة ديزل لتأمين التغذية الكهربائية، بالإضافة للشبكة الكهربائية.
وقام بالإشراف على التجارب التي تمت لنقل التغذية من الديازل إلى الشبكة الكهربائية، وفي نهاية الجولة شكر العاملين القائمين على الجهد المبذول لتأمين التغذية الكهربائية.
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