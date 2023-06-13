من العاصمة الإدارية.. القصير يتابع تنفيذ وحصر تصنيف مشروعات "التعمير والتنمية الزراعية"

كتب- أحمد السعداوي:

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع د.محمد الشحات، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لمتابعة الحصر التصنيفي والموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي التي تقوم بها الهيئة.

وناقش الاجتماع التكليفات الرئاسية لموضوع تحرير عقود الأراضي بشبه جزيرة سيناء وتذليل أية عقبات بشأنها وأية عقبات أمام الفرص الاستثمارية في الأنشطة الزراعية المختلفة والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن؛ تشجيعًا للاستثمار.

واستعرض الاجتماع آخر تطورات أعمال الحصر التصنيفي ودراسات التربة للأراضي الجديدة ‏الجاري استصلاحها في سيناء وتوشكى والدلتا الجديدة والوادي والفرافرة.. وغيرها .

وناقش الاجتماع مشكلة تقنين أراضي الدولة واستصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة ولاية الهيئة، وآخر تطورات تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير.

حضر الاجتماع المستشار د.عبد الحميد النجاشي، مستشار الهيئة، والمهندس محمد يحيى، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة.