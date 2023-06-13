توجيه رئاسي حسم الجدل.. القصة الكاملة لهدم مقابر السيدة عائشة والإمام الشافعي



كتب- محمد شاكر:

حسم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجدل بشأن إزالة عدد من المقابر في منطقتي السيدة عائشة والإمام الشافعي، ووجه بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن.

وأثار هذا التوجيه الرئاسي حالة من الارتياح البالغ والإشادة الكبيرة، في الأوساط الأثرية والثقافية.

ويستعرض مصراوي هذه القضية منذ أثيرت مؤخرًا وصولًا إلى التوجيه الرئاسي الذي حسم الجدل.

بدأت القضية تتصاعد بعدما استغاث عدد من مُلاك المقابر الواقعة خلف مسجد السيدة نفيسة، من إبلاغ محافظة القاهرة، لهم بنقل رفات أسرهم، بشكل مفاجئ ووقف تصريح الدفن بالمقابر وسرعة نقل الرفات إلى المقابر البديلة بالعاشر من رمضان.

وتضمنت هذه المقابر عددًا من أهم المبدعين والمثقفين والكتاب في تاريخ مصر، مثل الشيخ محمد رفعت والشيخ محمد المراغي، والشاعر حافظ إبراهيم والكاتب يحيى حقي وغيرهم.

مقبرة الشيخ المراغي

وكشفت شيرين تحسين حفيدة الشيخ محمد مصطفى المراغي، في تصريحات سابقة لها، تفاصيل تلقي أسرتها إخطاراً عبر خفير مدافن منطقة الشيخ المراغي بقرار إزالة للأحواز وضرورة الحصول على أحواز بديلة في منطقة العاشر من رمضان، قائلة: "الشيخ المراغي جدي من جهة الأم وفوجئنا بقرارات الإزالة ونحن لا نعترض على المنفعة العامة لكن يجب الحفاظ على التراث ذات الطابع التراثي والتاريخي بالأخص مدفن مثل مدافن الشيخ المراغي".

وأضافت: تم إبلاغنا عبر التربي بأنه تلقى قرارًا بضرورة إخلاء الأحواز والحصول على أخرى بديلة في العاشر من رمضان.

ولفتت إلى أن الشيخ المراغي له مكانه تاريخية في الأزهر الشريف ومعلم من معالمه، قائلة: "أصبنا بصدمة من القرار خاصة أن جدي هو أول شيخ تولى مشيخة الأزهر مرتين وكانت له بصمة لايمكن إنكارها وله تاريخ عميق المدفن الخاص به يقع في قلب السيدة نفيسة، وهي نقطة مركزية في ميدان السيدة نفيسة ويقع على يمين النقطة وعلى اليسار مدفون أشقائه وهي على ميدان السيدة نفيسة مباشرة والعائلة ممنوحة ملكية ويلينا دار الضيافه الخاصة بالشيخ الشعراوي".

وناشدت "تحسين"، الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء بالتدخل وحماية المدفن من قرار الإزالة، مشيرة إلى أن اسرتها ليست ضد المنفعة العامة والتطوير سنة الحياة وأن الأسرة لديها المرونة الكافية لتقليص مساحة المدفن ونقل أشقائه لمدفن الشيخ المراغي وألا يتم نقله وإزالته.

مقبرة الشيخ محمد رفعت..

تلقت أسرة الشيخ محمد رفعت قرارًا من محافظة القاهرة، يتضمن إخطارًا بإزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت نظرا لوقوعها ضمن مجموعة مقابر تقع في طريق محور صلاح سالم.

وحصل (مصراوي) على نص الخطاب الذي تلقته أسرة الشيخ محمد رفعت والذي جاء فيه: "بشأن الإزالات التي تتم لصالح المنفعة العامة في جميع مناطق الجبانات الداخلة في الإزالة ضمت أعمال محور صلاح سالم والتي تشتمل على مناطق جبانات: (السيدة نفيسة القديمة والجديدة والإمام الشافعي والطحاوية وسيدي جلال وباب الوزير والمجاورين وسيدي عمر) يتم تقديم الأوراق التالية":

1- إعلان وراثة باسم المنتفع الأصلي المدون بالترخيص أو بكشوف الحصر .

2- قيد عائلي باسم المنتفع الأصلي المدون بالترخيص أو بكشوف الحصر.

3- شهادة ميلاد بالتسلسل.

4- تفويضات من جميع المنتفعين بالتسلسل بالتوقيع والبصمة مع إرفاق صور بطاقات الورثة والموقعين على التفويض.

5- صور البطاقة الشخصية.

6- بالنسبة لنقل الرفات يقوم صاحب الشأن بنقل رفات الموتى بمعرفته هو وباقي المنتفعين على نفته الخاصة دون الرجوع إلى إدارة الجبانات.

واستغاثت الحاجة هناء، حفيدة الشيخ محمد رفعت، بالجهات المسئولة ومحبي الشيخ محمد رفعت من أجل التدخل لوقف قرار إزالة مقبرته.

وتابعت حفيدة الشيخ محمد رفعت: "جدي مدفون في لحد داخل المقبرة، وكدة هيكسروا عليه اللحد عشان يطلعوا الرفات، ده تاريخ، ده تاريخنا، ومش عارفين نعمل إيه".

وكشفت حفيدة الشيخ محمد رفعت سبب إزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت بعد تلقيهم إخطارا من محافظة القاهرة بشأن إزالة المقبرة.

وأرسلت محافظة القاهرة خطابا لأسرة الشيخ محمد رفعت يتضمن إزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت لوقوعها في مسار أحد المشروعات القومية بشأن إزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت.

وقالت حفيدة الشيخ محمد رفعت في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن سبب إزالة المقبرة يأتي لتنفيذ محور صلاح سالم بمحافظة القاهرة في مقابر السيدة نفيسة.

وأوضحت حفيدة الشيخ محمد رفعت: كان في مقابر تم إزالتها من قبل ولم يتم إزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت واعتقدت إنهم استثنوا المقبرة من الإزالة، معقبة: "ده تاريخ.. ده تاريخنا".

وتابعت: "فوجئنا اليوم بوصول خطاب الإزالة من قبل المحافظة، وهذا أمر لا يليق بمكانة الشيخ محمد رفعت".

نفى محافظة القاهرة..

من جانبها نفت محافظة القاهرة، ما أثير بشأن إزالة المقبرة الخاصة بالشيخ محمد رفعت، أو إرسال المحافظة خطابًا يطالب أسرة الفقيد الراحل بنقل رفاته على نفقتهم الخاصة.

وقالت المحافظة في بيان، إن ما تردد بهذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأهابت بوسائل الإعلام تحرى الدقة والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة البيانات.

كانت هناء حفيدة الشيخ محمد رفعت، قالت إن أسرتها تلقت إخطارا من محافظة القاهرة بشأن إزالة المقبرة؛ لوقوعها في مسار أحد المشروعات القومية.

منشور مثير للجدل.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي منشورا صادر عن إدارة الجبانات بمحافظة القاهرة غير مؤرخ يطالب أصحاب المقابر الداخلة في إزالات محور صباح سالم وهي مقابر: السيدة نفيسة القديمة والسيدة نفيسة الجديدة والإمام الشافعي والطحاوية وسيدي جلال وباب الوزير والمجاورين وسيدي عمر بالتوجه إلى إدارة الجبانات بالمحافظة لبحث الإزالات وطرق التعويضات والأوراق المطلوبة لذلك إلى جانب المطالبة بنقل رفات الموتى.

ومن جانبه قال المهندس وليد محمد يوسف مدير الجبانات بمحافظة القاهرة إن المنشور المتداول عبر مواقع التواصل، بشأن إزالة عدد من المقابر لإنشاء محور صلاح سالم، ليس جديدا ويعود إلى تاريخ قديم.

وأضاف مدير إدارة الجبانات في المحافظة، لمصراوي، إلى أن هذا المنشور صادر منذ نحو عام ونصف ولم يصدر أي منشور جديد في الوقت الحالي خاص بإزالة المقابر.

التوجيه الرئاسي..

وقد تضمن التوجيه الرئاسي بإقامة، متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، على أن يتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهداً متجدداً على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.

ووجه الرئيس بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023.