جنوب الدلتا للكهرباء تكشف حقيقة طلب تعيينات جديدة
كتب- محمد صلاح:
نفت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، صحة ما تم تداوله ونشره ببعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن طلب الشركة تعيينات جديدة.
وأشارت إلى أن شائعات تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد وجود تعيينات بالشركة وهذا غير صحيح وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصفحات الوهمية.
وأكد المهندس حسن محمد البيلي (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء)، أنه لا صحة لهذه الشائعات، مطالبًا الجميع بتقصي الحقائق من مصادرها وعدم الإنسياق وراء ما تقوم به بعض الصفحات من ترويج لأخبار كاذبة ومضللة.
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