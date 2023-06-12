بعد استقبالها.. هاني الناظر: غرفتي المجاورة أصبح اسمها غرفة الدكتورة منة الله
كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق: إن الطالبة منة الله الأولى على إعدادية كفر الشيخ، نموذج للبنت المكافحة الصبورة المتفوقة بعد ما اسعدها الرئيس بقراره الانساني برعايتها.
وأضاف على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سألوها في الإعلام ما هي أمنيتك قالت أدخل الطب وأبقي طبيبة جلدية زي الدكتور هاني الناظر بصراحة فرحت جدًا بها من قلبي واستقبلتها النهاردة في العيادة".
وتباع: "سالتها ليه يا منة فقالت لي علشان اأنا بحب حضرتك جدًا ونفسي أبقي زيك فقلت لها وأنا كمان حبيتك جدًا يا بنتي وبإذن الله ها تكوني طبيبة جلدية وكمان أشطر مني ومن النهاردة الغرفة المجاورة لغرفتي أصبح اسمها غرفة الدكتورة منة الله".
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