الدكتور حسام موافي ضيف ندوة الطب والحياة بالأوبرا

كتب- محمد شاكر:

تعقد دار الأوبرا المصرية، ندوة فى السابعة مساء الأربعاء، بالمسرح الصغير بعنوان "الطب والحياة"، وتستضيف الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني وتديرها الكاتبة إيمان عنان تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي ويتخللها فقرة فنية لعازف البيانو هاني نديم.

يأتي ذلك ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

يتناول الحوار العديد من الموضوعات المرتبطة بالمجالات الطبية وأثرها على الحياة كما يتم مناقشة بعض العادات والممارسات اليومية الخاطئة وتصويبها للحفاظ على الصحة العامة.