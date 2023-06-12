الأولى على إعدادية كفر الشيخ.. الأكاديمية الوطنية تستقبل الطالبة منة الله عماد

كتب- محمد نصار:

التقت د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الاثنين، الطالبة منة الله عماد الحاصلة على المركز الأول في المرحلة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتبني الطالبة تعليميًا، لدعم تفوقها العلمي، ؛ وجاء هذا التكليف في إطار الدور الذي تلعبه الأكاديمية من رعاية واحتضان للمواهب الشابة، سواء العلمية أو الثقافية أو الرياضية وغيرها من خلال المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين والتي كانت قد أطلقتها الأكاديمية في مايو هذا العام .

وبحسب بيان، في بداية حديثها، رحبت د. رشا راغب بالطالبة منة الله، معربةً عن فخرها بتفوقها واجتهادها رغم الظروف والعقبات التي تواجهها والتي لم تمنعها من مواصلة تحقيق هدفها وحلمها من أجل الوصول إلى وجهتها المنشودة وهي الالتحاق بكلية الطب. كما شددت راغب على أن السيد الرئيس السيسي لديه اهتمام خاص بالشباب، فهم دائمًا في مقدمة الملفات التي يوليها سيادته اهتمامًا بالغًأ؛ إيمانا بأن شباب مصر هو ثروتها الحقيقية.

وفي وقت سابق، أُصدرت كلًا من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة "حياة كريمة" بيانًا صحفيًا مشتركًا عن التزامهم بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للطالبة المتفوقة في كافة مراحلها التعليمية القادمة حتى تخرجها من الجامعة؛ فى إطار المبادرة الرئاسية لتبني الموهوبين والتي كانت قد أطلقتها الأكاديمية مؤخرًا؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

انتصار السيسي: منة الله عماد مثال لبنات مصر من ذوات الإرادة القوية