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كوبري المقطم العملاق​.. ننشر تفاصيل المشروع (ارتفاع العمود 45 مترا)

12:39 م الإثنين 12 يونيو 2023
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كتب- محمد نصار:

تواصل شركة المقاولون العرب أعمال تنفيذ مشروع كوبري المقطم العملاق لربط طريق الأوتوستراد ومحور الحضارة مع هضبة المقطم.

ويتم تنفيذ كوبري المقطم العملاق من جانب شركة المقاولون العرب وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إدارة المهندسين العسكريين.

ويستهدف المشروع إنشاء محور يربط الطريق القادم من محور الحضارة والأوتوستراد على المقطم مع محور ياسر رزق.

ويبلغ طول كوبري المقطم العملاق 900 متر وعرضه 27 مترا ويشمل "4" حارات مرورية في كل اتجاه ويصل أقصى ارتفاع للأعمدة 45 مترا.

ويعتبر مشروع كوبري المقطم العملاق، مدخلا إضافيا جديدا لهضبة المقطم، حيث سيربط بينها وبين منطقة متحف الحضارة وعين الصيرة وصولا إلى كورنيش النيل بالمعادي، بما يساعد على ربط هضبة المقطم بمختلف أحياء القاهرة.

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كوبري المقطم العملاق شركة المقاولون العرب طريق الأوتوستراد محور الحضارة هضبة المقطم

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