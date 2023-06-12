كوبري المقطم العملاق.. ننشر تفاصيل المشروع (ارتفاع العمود 45 مترا)
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
كتب- محمد نصار:
تواصل شركة المقاولون العرب أعمال تنفيذ مشروع كوبري المقطم العملاق لربط طريق الأوتوستراد ومحور الحضارة مع هضبة المقطم.
ويتم تنفيذ كوبري المقطم العملاق من جانب شركة المقاولون العرب وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إدارة المهندسين العسكريين.
ويستهدف المشروع إنشاء محور يربط الطريق القادم من محور الحضارة والأوتوستراد على المقطم مع محور ياسر رزق.
ويبلغ طول كوبري المقطم العملاق 900 متر وعرضه 27 مترا ويشمل "4" حارات مرورية في كل اتجاه ويصل أقصى ارتفاع للأعمدة 45 مترا.
ويعتبر مشروع كوبري المقطم العملاق، مدخلا إضافيا جديدا لهضبة المقطم، حيث سيربط بينها وبين منطقة متحف الحضارة وعين الصيرة وصولا إلى كورنيش النيل بالمعادي، بما يساعد على ربط هضبة المقطم بمختلف أحياء القاهرة.
اقرأ أيضا:
بدء تسليم شقق مثلث ماسبيرو اليوم.. البداية بوحدات البرج "A"
الثانوية العامة 2023.. تداول امتحان الدين وإجراء عاجل من التعليم
أول حالة غش في امتحانات الثانوية العامة.. التعليم: تداول ورقة امتحان التربية الدينية غير صحيح
إجراء عاجل لوزير التعليم بشأن الكثافة بهذه المدارس - مستند
بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا - صور
سوق مصراوى
-
أفضل بونيه ونظارة سباحة للأطفال لصيف 2023 تبدأ من 63 جنيهاتفاصيل
-
أفضل حفاضات الأطفال للسباحة تبدأ من 68 جنيهاتفاصيل
-
القميص الكتان موضة صيف 2023 يبدأ من 210 جنيهاتتفاصيل
-
بخصم حتى 33%.. أفضل عوامات وألعاب البحر لصيف 2023تفاصيل
-
بخصم حتي 59%.. أفضل أنواع اللانش بوكس وأجهزة المطبختفاصيل
-
أفضل مراوح ومبردات الهواء لمواجة حر الصيف بخصم حتى 29%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: