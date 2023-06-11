وزير الري يبحث مع ممثلي "الجايكا" تعزيز التعاون بين مصر واليابان في مجال الموارد المائية -صور

كتب- أحمد السعداوي:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا)؛ حيث تم مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدَين في مجال الموارد المائية .

وأشاد سويلم، حسب بيان "الري" اليوم الأحد، بالتعاون المتميز بين مصر واليابان والذي يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات ودراسات الجدوى وأنشطة بناء القدرات في مجال الموارد المائية، مشيرًا إلى رغبته في استمرار التعاون بين الجانبين في مجال الموارد المائية .

وأشار وزير الري إلى مجهودات مصر الناجحة خلال الفترة الماضية لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي من خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27، متوجهًا بالدعوة إلى الجانب الياباني؛ لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي، وأيضاً المشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه والمقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل تحت عنوان "التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة".

وأشار سويلم إلى قيام مصر بالتعاون مع اليابان برئاسة "الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ" خلال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" المنعقد في شهر مارس الماضي، حيث تم عرض التحديات العالمية وضرورة تبني عملية "مشتركة بين الأطراف" لربط ودمج القرارات المتعلقة بالمياه بشكل كامل في الاتفاقيات والأطر العالمية .

وأشار سويلم إلى أبرز المشروعات التي تم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الياباني؛ مثل أعمال إحلال المنشآت المائية الرئيسية الواقعة على بحر يوسف، والتي تم خلالها إنشاء عدد (٦) قناطر بمنحة يابانية هي (قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازورة وساقولا ومنشأة الدهب)، ويجرى حالياً تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، لخدمة زمام ١.٥٠ مليون فدان في (٥) محافظات؛ هي (أسيوط- المنيا- بني سويف الفيوم- الجيزة) .

تم مؤخرًا توقيع اتفاقية بدء تنفيذ مشروع "تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة" بالشراكة مع حكومة اليابان ومنظمة الفاو، والذي يهدف إلى زيادة الإنتاجية الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة واستخدام الموارد الزراعية الطبيعية على نحو مستدام وتعزيز مهارات صغار المزارعين في تنفيذ ممارسات الإدارة الذكية للمياه، في إطار استراتيجية الوزارة والتي تتضمن التحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتنفيذ أعمال تطوير للمساقي من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تماشياً مع سياسة الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة .

ويجرى حالياً تنفيذ دراسة جدوى لتحسين إدارة الموارد المائية على ترعة القاصد بمحافظة الغربية وترعتي الإبراهيمية وبحر يوسف بمحافظات المنيا وبني سويف والفيوم بمنحة من الجانب الياباني، حيث أوشك التقرير النهائي للدراسة على الانتهاء .

تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة وهيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" بشأن الأعمال الاستشارية لصيانة محطات الطلمبات في مصر، والتي تهدف إلى رفع كفاءة وقدرات المهندسين والفنيين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء في مجال تشغيل وصيانة محطات الطلمبات؛ خصوصًا ذات القدرات الكبيرة من خلال إعداد دليل إرشادي لأعمال التشغيل والصيانة وكتيب للأعمال الميكانيكية والكهربائية الرئيسية والقياسات الواجب القيام بها داخل محطات الطلمبات، مع عمل قائمة بمحطات الضخ ذات الأولوية، وإعداد خطة رئيسية لمحطات الضخ الرئيسية من خلال إجراء مسح ودراسة لمحطات الطلمبات المقترحة والتي تحتاج إلى إحلال أو إعادة تأهيل، وإعداد المواصفات القياسية التفصيلية التي تغطي كل الجوانب الفنية لاستخدامها في إجراءات المناقصات الخاصة بهذه الأعمال، حيث بدأت بالفعل أعمال التدريب ورفع القدرات على الصيانة والتشغيل، والبدء في إعداد الخطوط الإرشادية للتشغيل والصيانة وخطة متكاملة للمحطات .