مدير منصة "مواشيك": نوفر اللحمة للمواطنين بالتقسيط لمدة 6 شهور بدون فوائد

كتب- محمد سامي:

قال محمد طارق، المدير التنفيذي للشركة المؤسسة لمنصة "مواشيك"، إنهم يعملون في صناعة المواشي وذبحها منذ فترة ولكنهم يفتقدوا للرقمنة والتحول الرقمي في هذا المجال، مؤكدا أن هذا أول سوق الكتروني في هذا المجال ويحاولون تقليل المصاريف اللوجستية من التكلفة على المواشي.

وأوضح محمد طارق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن المنصة توفر سوق مواشي أون لاين بين المربيين والمستهلكين ويوصل للمستهلك لحد البيت، قائلا: "نموذج عملنا مختلف ومش بنبص على سعر اللحمة الصافي ولكن بتشتريه على بعضه زائد الخدمات المضافة لسعر الماشية".

وتابع: "يتم توفير خدمة الذبح والتوصيل الى المنزل مغلف ومقسم في أكياس وعندنا فريق طبي ضخم وخبرات كويسة، ولا نلتفت لسعر اللحوم الصافي في الاسواق والحساب على سعر الماشية والخدمات لمصاحبة"، لافتا إلى أنه من الممكن شراء سهم واحد في الأضحية تحت اسم جمعية العجل، وتقسيط اللحمة 6 شهور بدون فوائد والحد الادنى للسهم 25 كيلو.