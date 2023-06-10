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أستاذة الصحافة بجامعة القاهرة: إصدار قانون تداول المعلومات ضرورة ملحة

08:28 م السبت 10 يونيو 2023
أستاذة الصحافة بجامعة القاهرة: إصدار قانون تداول المعلومات ضرورة ملحة

نرمين الأزرق أستاذة الصحافة بكلية الإعلام جامعة ال

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كتب- إسلام لطفي:

قالت نرمين الأزرق، أستاذة الصحافة والتشريعات بكلية الإعلام في جامعة القاهرة: إن إصدار قانون حرية تداول المعلومات ضرورة، حيث إنه بالنظر إلى عدد الشائعات التي تصدر يوميًّا، تعني أنه ليس هناك مصدرًا محددًا للمعلومة يمكن استقاء منه الخبر والمعلومات.

وأضافت خلال مائدة مستديرة حول قانون حرية تداول المعلومات، نظمتها نقابة الصحفيين، مساء اليوم السبت، أن الشائعات دليل على عدم وجود دقة في الوصول إلى المعلومات، وحالة الكثرة بشكل واضح في اختراق الحياة الشخصية للمشاهير ونجوم المجتمع، وإثارة عدد من المشكلات والجري وراء الحياة الشخصية، وكم الأخبار المجتزئة أو التي تعتمد على مصدر واحد، ولا تكون مفيدة في الموضوع التي يتم تناولها.

وأشارت إلى أن القوانين يجب أن تتسق مع الدستور المصري، الذي يؤكد حرية التعبير وتداول المعلومات، موضحة أن هناك حاجة ملحة لقانون حرية تداول المعلومات، وننتظره منذ أعوام عديدة.

وشددت على أن القانون لا بد أن يكون جامع مانع بمعنى أن كل ما يتعلق بحرية تداول المعلومات يكون جزء منه ولا يسمح بوجود ثغرات يتم من خلالها التحايل أو الخروج من هذه القوانين وأن يكون مرتبطًا بكافة التطورات.​

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