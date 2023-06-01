"الصحفيين" تتعاون مع "مؤسسة هيكل" لتدريب وتطوير مهارات الأعضاء

كتب- إسلام لطفي:



وقعت نقابة الصحفيين بروتوكول تعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة العربية لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية التى تسهم فى تنمية مهارات الصحفيين فى مجالات التحرير وأشكال الصحافة الرقمية الحديثة والإدارة الصحفية وإنتاج وتسويق المحتوى الصحفى الملائم للمنصات الجديدة.

وبناء على البروتوكول الذى تم توقيعه، اليوم الخميس، تُعلن النقابة خلال أيام عن أول دورة تدريبية بالتعاون مع مؤسسة هيكل والتى تم تخصيصها لـ«صحافة البيانات واستخدامات الذكاء الصناعى».

وقع على البروتوكول هدايت تيمور زوجة الكاتب الكبير الراحل كممثل لمؤسسة هيكل للصحافة العربية، ومن جانب النقابة وقع خالد البلشى نقيب الصحفيين، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتدريب وتطوير المهنة.

وشهد فعاليات التوقيع حسن هيكل نجل هيكل وعضو مجلس إدارة مؤسسة هيكل، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وهشام يونس وكيل أول النقابة، ومجدي إبراهيم رئيس شعبة المصوريين الصحفيين بالنقابة، وجمال غيطاس خبير الصحافة الرقمية ومستشار مركز تدريب نقابة الصحفيين.

وسلم نقيب الصحفيين درع النقابة إلى تيمور تقديرا لدعمها وجهودها فى تطوير مهارات الصحفيين من خلال مؤسسة هيكل للصحافة العربية.

وأعربت تيمور عن سعادتها بتسلم درع نقابة الصحفيين، واعتزازها بالتعاون مع النقابة فى مجال التدريب، لافتة إلى أن هيكل أوصى بأن تظل المؤسسة التى تحمل اسمه تساعد فى دعم المهنة التى أفنى حياته من أجلها، وتطوير إمكانات ومهارات الصحفيين.

ودعت تيمور مجلس نقابة الصحفيين إلى حضور فعاليات مئوية هيكل التى ستعقد فى سبتمبر المقبل، واقترحت على البلشى أن يلقى كلمة النقابة خلال برنامج حفل المئوية.

ورحب نقيب الصحفيين بالدعوة معتبرا أن وجوده هو والمجلس فى هذا الحدث يؤكد اعتزاز النقابة بالأستاذ الذى نتعامل معه باعتباره أحد أعمدة مهنة الصحافة، وقال إن إلقائه كلمة فى احتفالية مئوية الأستاذ هو بمثابة تكريم شخصى له.

وأكد جمال عبدالرحيم أن النقابة تعمل على تجهيز فعالية خاصة بمئوية هيكل بنقابة الصحفيين، عقب الاحتفالية التى ستنظمها الأسرة، وذلك تأكيدا على دور هيكل المهم فى مسار الصحافة المصرية.

وقال محمد سعد عبدالحفيظ أن تخصيص النقابة لدورة تحمل اسم هيكل هى محاولة لاستلهام نهجه فى العمل، فالراحل كان من رواد الصحافة التى تعتمد على البيانات والمعلومات المدققة، لافتا إلى أنه سيتم فتح الباب للتقديم فى أول دورة تقدمها مؤسسة هيكل بالتعاون مع المؤسسة خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر.

وروى هشام يونس تجربته مع مؤسسة هيكل للصحافة العربية كأحد أول المتدريبن الذين حصلوا على برنامج تدريبى مميز قبل 15 عاما تقريبا.

كما عرض جمال غيطاس؛ محاور الدورة التدريبية التى سيتم تنظيمها والجدول الزمنى والذى سيتم الانتهاء منه قبيل مئوية هيكل فى سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن اهتمام هيكل المبكر بالبيانات والمعلومات فى عمله الصحفى ونبوغه فى تقديم جميع الألوان والقوالب الصحفية بصورة متفردة استنادا إلى البيانات والمعلومات، هو ما دفع مركز تدريب النقابة إلى التفكير فى تقديم دورة عن هذا التخصص.