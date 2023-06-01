إزالة تماثيل المسوخ من محطة الرمل بالإسكندرية

كتب- محمد شاكر:

رصدت حملة الدفاع عن الحضارة المصرية برئاسة الدكتور عبدالرحيم ريحان، الشهر الماضي، رؤوس تماثيل مسوخ بمحطة الرمل أمام تمثال سعد زغلول بالإسكندرية، وذلك من خلال ما رصدته منسقة الحملة بالإسكندرية سامية جمال.

وناشدت الحملة، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أولًا بإزالة التماثيل وثانيًا بالتوجيه للمسؤولين عن تجميل المدينة بوضع اللمسات الجمالية والرؤية البصرية للمدينة تحت إشراف الجهاز القومى للتنسيق الحضارى المنشأ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 37 لسنة 2001 والذي يعمل وفق قانون رقم 119 لسنة 2008.

وأوضح الدكتور عبدالرحيم ريحان، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة أنه لم ينتهٍ شهر مايو وقامت محافظة الإسكندرية مشكورة بإزالة هذه التماثيل لحرصها على تجميل المدينة الأولى في مصر بعد العاصمة حيث قامت منسقة الحملة بالإسكندرية الآثارية سامية جمال بتصوير الموقع بجماليات بمحطة الرمل أمام تمثال سعد زغلول.

وقدمت الحملة، الشكر للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على حسه الوطني والجمالي وحرصه على إظهار الإسكندرية في أجمل ثوب وهي تستعد الآن لاستقبال ضيوفها من المصطافين.