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BBC

10 يونيو.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان بمدينة أسيوط الجديدة

10:52 ص الخميس 01 يونيو 2023
10 يونيو.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان بمدينة أسيوط الجديدة

الدكتور عاصم الجزار

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كتب- مصراوي:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، سيبدأ يوم السبت الموافق 10/6/2023، وحتى يوم الاثنين الموافق 24/7/2023، في تسليم قطع الأراضي السكنية (إسكان أكثر تميزا - إسكان متميز - إسكان متوسط) والمخصصة بنظام الحجز الإلكتروني (on line) بتاريخ 9/12/2022، وذلك في مواعيد محددة وفقا للمعلن من الجهاز.

وأوضحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي السكنية الأكثر تميزا بالحي الثاني من 1 : 65 يوم السبت 10/6/2023، والقطع من 66 : 131 يوم الأحد 11/6/2023، وقطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة الامتداد من 1 : 40 يوم الاثنين 12/6/2023، والقطع من 41 : 78 يوم الثلاثاء 13/6/2023، وتسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة 230 فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية من 38 : 80 يوم الأربعاء الموافق 14/6/2023، والقطع من 81 : 119 يوم الخميس 15/6/2023، والقطع من 120 : 160 يوم السبت 17/6/2023، والقطع من 161: 206 يوم الأحد 18/6/2023، والقطع من 207 : 274 يوم الاثنين 19/6/2023، والقطع من 275 : 565 يوم الثلاثاء 20/6/2023، والقطع من 566 : 684 يوم الأربعاء 21/6/2023.

كما سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز "بيت الوطن" بالتوسعات الجنوبية من 1 : 50 يوم الخميس 22/6/2023، والقطع من 51 : 102 يوم السبت 24/6/2023.

وأضافت المهندسة جيهان عمار، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط، منطقة 100 فدان بالتوسعات الجنوبية الشرقية من 1 : 479 يوم الأحد 25/6/2023، والقطع بمنطقة 375 فدانا – منطقة 1 من 1 : 230 يوم الأحد 2/7/2023، والقطع من 231 : 940 يوم الاثنين 3/7/2023، والقطع بالمنطقة 375 فدانا منطقة 2 من 298 : 621 يوم الثلاثاء 4/7/2023، والقطع من 626 : 887 يوم الأربعاء 5/7/2023، والقطع من 896 : 1139 يوم الخميس 6/7/2023، والقطع من 1140 : 1184 يوم السبت 8/7/2023، والقطع من 1185 : 1230 يوم الأحد 9/7/2023، والقطع من 1231 : 1184 يوم الاثنين 10/7/2023، والقطع من 1185 : 1230 يوم الثلاثاء 11/10/2023، والقطع من 1231 : 1284 يوم الاثنين 10/7/2023، بجانب تسليم القطع بمنطقة 375 – منطقة 3 من 6 : 559 يوم الثلاثاء 11/7/2023، والقطع من 560 : 630، يوم الأربعاء 12/7/2023، والقطع من 631 : 1400 يوم الخميس 13/7/2023، وتخصيص الأيام من الأحد 16/7/2023 : الاثنين 24/7/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأشارت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إلى أن المستندات المطلوبة للتسليم هي (بطاقة الرقم القومي - إيصال سداد القسط الأول - خطاب البنك)، ويصرح لمالك القطعة بتوكيل من ينوب عنه بالاستلام بموجب توكيل رسمي معتمد.​

سوق مصراوى

عاصم الجزار قطع أراضي الإسكان مدينة أسيوط الجديدة

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