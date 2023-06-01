التابعة لمحل سكنك.. ننشر عناوين فروع شركات توزيع "الكهرباء" بالمحافظات

كتب- محمد صلاح:

يبحث عدد كبير من مشتركي شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية عن عناوين مقرات الفرع التابع له بإيرادات وشبكات الشركات سواء للتقدم بالشكاوى الفنية أو التجارية أو الاحتياج عند التقديم لعداد كهرباء أو طلب الحصول على زيادة قدرات كهربائية للعدادات سواء منزلية أو تجارية.

ويستعرض "مصراوي" جميع مقرات فروع إيرادات وشبكات شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية والتي جاءت كالتالي:-

- الأحياء التابعة لنطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء:

أحياء شبرا، الساحل، روض الفرج، الزيتون، الشرابية، حدائق القبة، الزاوية الحمراء، مصر الجديدة، النزهة، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، عين شمس، السلام، الوايلي، باب الشعرية، مدينة العبور، مدينة القاهرة الجديدة.

جزء من محافظة القليوبية "شرق شبرا الخيمة، غرب شبرا الخيمة، الخانكة، مدينة القناطر الخيرية".

- الأحياء التابعة لنطاق عمل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء:

محافظات أسوان، قنا، الأقصر، سوهاج.

- الأحياء التابعة لنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء:

الوادي الجديد، أسيوط، المنيا، بني سويف والفيوم.

- الأحياء التابعة لنطاق عمل شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء:

محافظة البحيرة ومدينة السادات القرى التابعة لها، مركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية، مرسى مطروح بعد الكيلو 66 طريق الإسكندرية".

- الأحياء التابعة لنطاق عمل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء:

محافظات القليوبية ماعدا إمتداد القاهرة الكبرى، المنوفية ما عدا مدينة السادات والقرى التابعة لها ومركز الخطاطبة الغربية.

- الأحياء التابعة لنطاق عمل شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء:

محافظة الإسكندرية وحتى الكيلو 66 طريق الإسكندرية / مطروح.

- الأحياء التابعة لنطاق عمل شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء:

دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ.

- الأحياء التابعة لنطاق عمل شركة القناة:_

الشرقية –شمال وجنوب سيناء- الاسماعيلية- البحر الأحمر- بورسعيد- السويس.