الحرارة تتجاوز 40 درجة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس اليومين المقبلين

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال 48 ساعة المقبلة، حيث تكون الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنه من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز 40 درجة على بعض المناطق كما ترتفع درجات الحرارة ليلا أيضًا.

وأشارت إلى وجود فرصة لسقوط الأمطار الرعدية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحرى قد تمتد على مناطق من القاهرة الكبرى.

كما تنشط الرياح على معظم الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد.

ونصحت الأرصاد الجوية، المواطنين، بعدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهار، كما يفضل الإكثار من شرب السوائل الباردة وارتداء قبعة واقية من أشعة الشمس.