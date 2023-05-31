الحوار الوطني.. "جودة التعليم": التعليم الأزهري له طبيعة خاصة وبعد استراتيجي

كتب- إسلام لطفي:

قالت راجية طه نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الأزهري، إن التعليم الأزهري له طبيعة خاصة ويمثل بعد استراتيجي، لافتة إلى أهمية دور الطلاب الوافدين الدارسين في مصر كسفراء لمصر.

وأوضحت خلال جلسة مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم بالحوار الوطني، أنه يوجد ١٠٠ كلية أزهرية و١١ ألف معهد أزهري بجميع أنحاء الجمهورية، مثمنة دور المجلس في توحيد المقامات والرؤى وتكامل بين جميع انواع التعليم.

وأشارت إلى أن المجلس يساعد فى تطبيق رؤية مصر ٢٠٣٠ بما يدعم تنفيذها على أرض الواقع، بما يسهم في تطبيق النظام الواحد على الجميع.

واقترحت تعديل المادة ٤ من مشروع القانون لربط الخريج بمتطلبات سوق العمل بإضافة دعم الخريج بمؤهلات معينة ،بالإضافة إلى رفع تقرير من المجلس لرئيس الجمهورية كل سنتين بدلا من سنة.