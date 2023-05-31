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الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من مدير صندوق النقد الدولي

08:01 م الأربعاء 31 مايو 2023
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من مدير صندوق النقد الدولي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء اتصالاً هاتفياً من "كريستالينا جورجييفا"، مدير عام صندوق النقد الدولى.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: إن "جورجييفا" أكدت سعى الصندوق نحو مواصلة تعزيز أطر التشاور والتنسيق مع مصر لإبراز شراكتهما البناءة، أخذاً فى الاعتبار برنامج التعاون القائم بين الجانبين، ومشيدةً بالجهود الحكومية المكثفة في هذا الإطار، وما تم تحقيقه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما يظهره الاقتصاد المصرى من قدرة على الصمود في وجه التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي، الحرص على التشاور المستمر مع مديرة صندوق النقد الدولي، انطلاقاً من اهتمام مصر بدفع التعاون قدماً بينها وبين الصندوق، خاصةً فى ظل النهج الاستراتيجى لمصر لتحقيق التنمية المستدامة بكافة محاورها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، بالإضافة إلى ما تمثله الشراكة مع الصندوق من توفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية فيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصرى.

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