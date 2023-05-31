الحوار الوطني.. وزير التعليم العالي سابقا: التعليم الفني يواجه مشكلات عديدة

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، وممثل حزب حماة الوطن في الحوارالوطني، إن الحزب موافق على فكرة إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ولكن هناك بعض الملاحظات.

وأضاف الشيحي خلال كلمته في لجنة مناقشة قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، أن التعليم الفني في مصر لا يتجاوز 10%.. نحتاج إلى زيادة هذه النسبة إلى 20% خلال العشر سنوات المقبلة، وأيضا نريد ندعم التوسع في التعليم التكنولوجي.

وتابع: التعليم الفنى يواجه مشكلات عديدة هل هو ٣ سنوات أم ٥ سنوات، فيجب علينا حل جميع تلك المشكلات حتى نرتقي بالتعليم الفني.