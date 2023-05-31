انسحاب اللجنة المشرفة على عمومية المهندسين بعد هجوم معارضي طارق النبراوي
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كتب- محمد عبدالناصر:
انسحبت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، من منصة إعلان النتيجة، قبل لحظات من إعلان النتيجة النهائية.
عملية الانسحاب تمت بسبب هجوم عدد من معارضي المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، على المنصة التي تضم اللجنة المشرفة، وتم تكسير صناديق الانتخابات قبل اعلان النتيجة النهائية لعملية التصويت.
وسادت حالة من الفرحة والاحتفال من مؤيدي نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي، بعد أن أظهرت النتائج الأولية للجان التصويت.
وشهدت الساعات الأولى لفتح باب التسجيل في الجمعية العمومية مشاركة واسعة من جموع المهندسين من كل الفئات، حيث بدأت عملية التصويت الساعة 10 صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.
وكان وجه مجلس نقابة المهندسين دعوة لأعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لبحث سحب الثقة من النقيب العام.
وقد جاء ذلك بعد تقدم 1960 عضوا من أعضاء نقابة المهندسين بطلب لسحب الثقة من النقيب لمجلس النقابة.
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