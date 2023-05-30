مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line من بولندا

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي، أولى رحلات شركة Sky Line للطيران القادمة من مطار كاتاوسكي في دولة بولندا، والتي تحمل 273 من السائحين، وتم وضع جدول تشغيل للشركة بواقع ٢١ رحلة شهرياً وذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني في اجتذاب وجهات جديدة وتنشيط الحركة الجوية والموسم السياحي بمختلف مطارات الجمهورية.

وقالت الشركة المصرية للمطارات: إنه تم استقبال الطائرة بمدافع المياه علي أرض المهبط وهو العرف الدولي في افتتاح خطوط الطيران الجديدة، وقام فريق من العلاقات العامة بالمطار باستقبال السائحين بالورود والهدايا التذكارية داخل صالة الوصول، وذلك وفقًا لتوجيهات الطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات بحسن استقبال الأفراح السياحية.

يذكر أن مطار الغردقة الدولي الأعلى تشغيلًا خلال شهر ابريل الماضي، واستقبل نحو 855.732 راكبًا على مدار شهر أبريل مما يعكس نجاح مطار الغردقة على جذب شركات طيران وخطوط جديدة وخدمة أكبر عدد من الركاب على مدار الساعة.