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بعد توقف 10 سنوات.. مطار طابا يستقبل أولى رحلات "Smart Wings" من سلوفاكيا

11:03 م الثلاثاء 30 مايو 2023
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    مطار طابا يستقبل أولى رحلات Smart Wings من سلوفاكيا (1)
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كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار طابا الدولي، أولى رحلات شركة Smart Wings القادمة من مطار براتيسلافا في بدولة سلوفاكيا، وذلك بعد توقفها لأكثر من 10 أعوام، وسوف يتم تشغيل خط الطيران الجديد بواقع رحلة أسبوعيًا خلال الموسم الحالي.

وقالت الشركة المصرية للمطارات: إنه تم استقبال الطائرة بمدافع المياه على أرض المهبط وهو العرف الدولي في افتتاح خطوط الطيران الجديدة أو استئناف الرحلات بعد فترة توقف، وقام فريق العمل بالمطار باستقبال ركاب الطائرة البالغ عددهم ١٨٨ سائحاً، ومساعدتهم على سرعة إنهاء إجراءات الوصول حتى خروجهم من المطار.

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مطار طابا الدولي شركة Smart Wings سلوفاكيا الشركة المصرية للمطارات

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