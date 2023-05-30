إعلان

BBC

مطار العلمين يستقبل أولى رحلات SCAT من كازاخستان

07:47 م الثلاثاء 30 مايو 2023
  • عرض 6 صورة
    مطار العلمين يستقبل أولى رحلات SCAT من كازاخستان (2)
  • عرض 6 صورة
    مطار العلمين يستقبل أولى رحلات SCAT من كازاخستان (1)
  • عرض 6 صورة
    مطار العلمين يستقبل أولى رحلات SCAT من كازاخستان (4)
  • عرض 6 صورة
    مطار العلمين يستقبل أولى رحلات SCAT من كازاخستان (5)
  • عرض 6 صورة
    مطار العلمين يستقبل أولى رحلات SCAT من كازاخستان (6)
  • عرض 6 صورة
    مطار العلمين يستقبل أولى رحلات SCAT من كازاخستان (3)
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار العلمين الدولي، أولى رحلات شركة SCAT الكازخستانية التي بدأت رحلاتها للمطار بوصول ١٦٦ سائحًا على متن الطائرة، وسوف يتم تشغيل رحلتين أسبوعيًا حتى نهاية الموسم الصيفي.

وقالت الشركة المصرية للمطارات: إنه تم استقبال الطائرة بمدافع المياه على أرض المهبط، كما استقبل فريق العمل بالمطار الركاب بالهدايا والورود داخل صالة الوصول، وتم الإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم وحتى خروجهم من المطار.

سوق مصراوى

مطار العلمين الدولي شركة SCAT الكازخستانية الشركة المصرية للمطارات

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market