مطار العلمين يستقبل أولى رحلات SCAT من كازاخستان
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
كتب- محمد عبيد:
استقبل مطار العلمين الدولي، أولى رحلات شركة SCAT الكازخستانية التي بدأت رحلاتها للمطار بوصول ١٦٦ سائحًا على متن الطائرة، وسوف يتم تشغيل رحلتين أسبوعيًا حتى نهاية الموسم الصيفي.
وقالت الشركة المصرية للمطارات: إنه تم استقبال الطائرة بمدافع المياه على أرض المهبط، كما استقبل فريق العمل بالمطار الركاب بالهدايا والورود داخل صالة الوصول، وتم الإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم وحتى خروجهم من المطار.
سوق مصراوى
-
أحدث موديلات ملابس المنزل والنوم للنساء للصيف تبدأ من 139 جنيهاتفاصيل
-
أفضل سماعة أذن سلكية والأكثر مبيعاً في 2023 تبدأ من 34 جنيهاتفاصيل
-
أفضل طريقة لعمل كريب الشيكولاته بأقل تكلفة في المنزلتفاصيل
-
أفضل حمام كريم لعلاج الشعر التالف بأسعار تبدأ من 40 جنيهاتفاصيل
-
أفضل ماكينات الحلاقة الكهربائية للرجال تبدأ من 193 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أدوات تصوير تبدأ من 75 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: