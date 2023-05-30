مطار العلمين يستقبل أولى رحلات SCAT من كازاخستان

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار العلمين الدولي، أولى رحلات شركة SCAT الكازخستانية التي بدأت رحلاتها للمطار بوصول ١٦٦ سائحًا على متن الطائرة، وسوف يتم تشغيل رحلتين أسبوعيًا حتى نهاية الموسم الصيفي.

وقالت الشركة المصرية للمطارات: إنه تم استقبال الطائرة بمدافع المياه على أرض المهبط، كما استقبل فريق العمل بالمطار الركاب بالهدايا والورود داخل صالة الوصول، وتم الإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم وحتى خروجهم من المطار.