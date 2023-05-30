"اقتصادية النواب" توافق على موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية

كتب- نشأت علي:

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية والمقدرة بمليار و267 مليون جنيه للعام المالي 2023/2024.

وبلغت تقديرات إجمالي الاستخدامات مليار و267 مليون للعام المالي الجديد مقابل مليار و255 مليون جنيه للعام المالي الحالي.

كما بلغت تقديرات جملة المصروفات 817 مليون جنيه العام المالي الجديد مقابل 825 مليون جنيه للعام المالي الحالي.

وأكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أن موازنة الهيئة تشهد زيادة في تقديرات الإيرادات وانخفاض المصروفات.

ويحضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة و المستشار رضا عبد المعطي، مستشار رئيس الهيئة.