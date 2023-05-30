وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يواصلان الجولة التفقدية بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم

كتب-محمد عبدالناصر:

واصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، ومرافقوهما، الجولة التفقدية بمكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، حيث تفقدوا تطوير وادي الأربعين وإنشاء الممشى السياحي الترفيهي، حيث تم إزالة الطريق الأسفلتي، وإنشاء ممشى سياحي ترفيهي بديلا عنه، وإنشاء طريق بديل له باستخدام الإنترلوك، وجار صب الخرسانة الملونة للممشى السياحي بطول حوالي 900 متر، من مركز الزوار حتى بداية المدينة التراثية، وجار تنفيذ أعمال الزراعة.

كما تفقد وزير الإسكان، ومحافظ جنوب سيناء، تطوير مركز البلدة التراثية، ويشمل تطوير وتوسعة مسجد الوادي المقدس، وتطوير المحال القائمة، وإنشاء بازارات جديدة، وإنشاء موقف للاتوبيسات السياحية، وتحويل المنطقة إلى منطقة سياحية تراثية للمشاة فقط تناسب طابع المدينة، وتم الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والواجهات الخارجية للبازارات الجديدة، وتم تطوير 4 محال قائمة، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات بالمسجد، وجار تنفيذ أعمال تنسيق الموقع ومواقف انتظار الأتوبيسات.

وتفقد الدكتور عاصم الجزار، واللواء خالد فودة، المنتجع السياحي أعلى الهضبة، وهو أيضا أحد مكونات مشروع التجلى الأعظم، ويضم، مبنى الاستقبال على مساحة 1200 م2، و4 فيلات على مساحة 520 م2، - و14 شاليه (2 غرفة) على مساحة 2940 م2، و3 شاليهات (4 غرف) على مساحة 720 م2، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وأعمال تنسيق الموقع.