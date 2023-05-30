منها نقاط التحصيل.. خطوات سداد فواتير الكهرباء يونيو 2023

كتب- محمد صلاح:

أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عددًا من الطرق لسداد فواتير الكهرباء يونيو 2023، خاصة الذين تمنعهم ظروفهم من الدفع لمحصل شركات توزيع الكهرباء أو من يفضلون طرق السداد إلكترونيًا لعدم تراكم فواتير الاستهلاك.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية، خطوات سداد فواتير الكهرباء يونيو 2023، وفقًا للشركة القابضة لكهرباء مصر.

خطوات سداد فواتير الكهرباء يونيو 2023:-

- الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

- من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر "www.eehc.gov.eg" لجميع فواتير شركات التوزيع "استعلام – دفع فواتير".

- نقاط التحصيل بـ"مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي".

- 120 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق "فوري" المنتشرة في جميع مراكز ومدن المحافظات.

- خدمات الكهرباء الذكية "App Store وPlay Store".

- موقع "https://ncedc.gov.eg" لتقديم 3 خدمات لجميع العملاء وهي "إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة".

- إمكانية سداد الفواتير من خلال مراكز الدفع الفوري السريع، والمتمثلة في "مكاتب البريد - فوري-مصاري - Bee سداد - أمان - وقتي - ممكن- تمام - ضامن – البنك الزراعي".

- الدفع من خلال المحفظة البنكية، وتم توفيرها في جميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

- الدفع من خلال محافظ شركات المحمول الثلاث العاملة داخل مصر.