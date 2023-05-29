البابا تواضروس يستقبل رئيس تيار الحكمة العراقي
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كتب- إسلام لطفي:
استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة مساء اليوم الاثنين عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، والوفد المرافق له.
وتحدث قداسة البابا أثناء اللقاء عن أهمية المحبة واحتياج البشر لها، مشيرًا إلى أن العالم اليوم جائع للمحبة، فالله قد خلق الإنسان ووضع في قلبه المحبة ولكن النزاعات الحادثة في العالم تضعف المحبة.
ومن جهته أشار عمار الحكيم إلى وجود عدد كبير من الأقباط في العراق مشيدًا بالعلاقة الطيبة التي تربطنا بهم.
وعلق قداسة البابا أنه لا يوجد أعظم من العلاقات الطيبة بين البشر، وأثنى قداسته على الدور الهام الذي قام ويقوم به الرئيس السيسي والحكومة المصرية في سبيل إنشاء منظومة لبناء الدولة المصرية واستقرارها الذي يدهم استقرار المنطقة بالكامل.
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