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أم كلثوم ورمسيس الثاني بمقاسات مصغرة.. الأوبرا تستضيف معرض "يهمني الإنسان"

04:49 م الإثنين 29 مايو 2023
أم كلثوم ورمسيس الثاني بمقاسات مصغرة.. الأوبرا تستضيف معرض "يهمني الإنسان"

تمثال مصغر لأم كلثوم

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تستضيف دار الأوبرا المصرية معرض"يهمني الانسان" للفنان فادي فرنسيس، وذلك يوم الخامس من يونيو المقبل بقاعة صلاح طاهر للفنون.

يضم المعرض ٣٠ منحوتة مصغرة للشخصيات المؤثرة حول العالم، وأبرزها: أم كلثوم، الملك رمسيس الثاني، الأديب نجيب محفوظ، العالم الألماني ألبرت أينشتاين، وأسطورة كرة القدم البرازيلي "بيليه".

وقام "فرنسيس" بنحت هذه التماثيل الصغيرة التي يتراوح ارتفاعها بين ٦ و 18 سم من مادة الصلصال الحراري كجزء من مشروع "الـ100 شخصية" الذي ظل يعمل عليه لمدة أربع سنوات، وعرض جزء منها في معرضه بمدينة بروكسل العام الماضي. ويقول إن هدف معرضه "هو جمع الشخصيات العالمية المؤثرة في مكان واحد بغض النظر عن اختلاف لغاتهم وثقافاتهم وعصورهم".

ويستمر المعرض حتي العاشر من يونيو المقبل.

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